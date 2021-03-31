Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf: Dün gece hiçbirimiz uyuyamadık
Milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Hakan, dün gece hiçbirinin gözüne uyku girmediğini ancak çalışmayı bırakmayacaklarını söyledi.
31 Mart 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Türkiye dün gece Letonya karşısında 3-1 öne geçtiği maçta 3-3'lük skora razı olmuştu. Üstünlüğünü koruyamayan Türkiye, sahadan 1 puanla ayrılarak 3 maçta 7 puana ulaştı. Grup lideri olan Millilerde yine de hüzün hakimdi. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun tweet'i:
Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
https://twitter.com/hakanc10/status/1377178086291083273
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