Yunanistan’da yayın yapan Skai Televizyonu, Hakan Çelik’in yorumlarını, ünlü Alman dergisi Der Spiegel’in analiziyle birlikte yayınladı ve mart ayında Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanabilecek gelişmelerin Atina tarafından çok yakından takip edildiğini duyurdu.

Skai televizyonu, özellikle Halkbank davasıyla ilgili gelişmelerin ve Türkiye’ye verilebilecek olası cezanın yakından izlendiğini haber verdi.

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Diğer taraftan Yunanistan’ın saygın günlük gazetelerinden Kathimerini’de Hakan Çelik’in Türk-Yunan ilişkilerindeki kritik gelişmelere ilişkin açıklamaları Manolis Kostidis imzasıyla haber oldu. Haberde, Hakan Çelik’in Yunan tezlerine çok yakın bir isim olan Joe Biden Ankara-Atina ilişkilerinde izleyeceği politikaların çok belirleyici olacağına vurgusunun altı çiziliyor.

Özellikle İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un bu süreçte izleyebileceği olumlu role dair değerlendirmelerine işaret ediliyor.