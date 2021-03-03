Hakan Çelik'in yorumları Yunanistan'da ses getirdi
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk program yapımcısı Hakan Çelik’in Yunanistan-ABD ve Türkiye ilişkileri hakkındaki yorumları Yunan televizyon ve gazetelerinde geniş şekilde haber oldu
03 Mart 2021, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Yunanistan’da yayın yapan Skai Televizyonu, Hakan Çelik’in yorumlarını, ünlü Alman dergisi Der Spiegel’in analiziyle birlikte yayınladı ve mart ayında Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanabilecek gelişmelerin Atina tarafından çok yakından takip edildiğini duyurdu.
Skai televizyonu, özellikle Halkbank davasıyla ilgili gelişmelerin ve Türkiye’ye verilebilecek olası cezanın yakından izlendiğini haber verdi.
Diğer taraftan Yunanistan’ın saygın günlük gazetelerinden Kathimerini’de Hakan Çelik’in Türk-Yunan ilişkilerindeki kritik gelişmelere ilişkin açıklamaları Manolis Kostidis imzasıyla haber oldu. Haberde, Hakan Çelik’in Yunan tezlerine çok yakın bir isim olan Joe Biden Ankara-Atina ilişkilerinde izleyeceği politikaların çok belirleyici olacağına vurgusunun altı çiziliyor.
Özellikle İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un bu süreçte izleyebileceği olumlu role dair değerlendirmelerine işaret ediliyor.