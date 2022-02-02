GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Keleş, "Galatasaray Okan Kocuk'u istiyordu ama yeni bir kaleci ile anlaştılar. Bu saatten sonra bu durumun kapandığını söyleyebiliriz. Biz de bu durum karşısında oyuncu istemiştik. Böyle bir süreç olmuştu ama Okan'ın zaten gitmesini istemiyorduk" dedi.

Giresunspor'un hocası, "Tek hedefimiz 44 yıl sonra çıktığımız Süper Lig'de kalmak. İlk yarıya kötü başlayıp sonra toparladık. Ligde istediğimiz puanı da yakalayamadık. Biraz daha fazla puan alabilirdik, son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar da oldu. Hedeflerimiz doğrultusunda takviyeler yapıp uzun süre sonra çıktığımız ligde kalıcı olmak istiyoruz" cümlelerini çok kullandı.