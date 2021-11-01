Magazin Hakan Meriçliler'den estetik açıklaması

Hakan Meriçliler'den estetik açıklaması

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Hakan Meriçliler'den estetik açıklaması

Nişantaşı'nda bir kafede arkadaşlarıyla oturmaya giden Hakan Meriçliler, mekana girmeden önce ayak üstü muhabirlerle sohbet etti.

01 Kasım 2021, Pazartesi 14:31 Son Güncelleme:
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Bir dijital platform için Kıbrıs’ta film çektiklerini söyleyen oyuncu, İstanbul’a yeni geldiğini belirtti. 53 yaşında olan Meriçliler, “Hiç güzellik merkezine gidip estetik, botoks yaptırdınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'DOĞALLIKTAN YANAYIM'

“Hayatım boyunca o tür yerlere hiç gitmedim. Doğallıktan yanayım. Tabii ki gidenlere de karşı değilim. Herkesin kendi tercihi.”

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