Bir dijital platform için Kıbrıs’ta film çektiklerini söyleyen oyuncu, İstanbul’a yeni geldiğini belirtti. 53 yaşında olan Meriçliler, “Hiç güzellik merkezine gidip estetik, botoks yaptırdınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

'DOĞALLIKTAN YANAYIM'

“Hayatım boyunca o tür yerlere hiç gitmedim. Doğallıktan yanayım. Tabii ki gidenlere de karşı değilim. Herkesin kendi tercihi.”