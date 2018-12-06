Hakan: Muhafız (The Protector) oyuncusu Ayça Ayşin Turan kimdir?

Netflix dizisi 'Hakan: Muhafız' (The Protector) 14 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor. Dizinin baştolünde Çağatay ulusoy ile Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Dizinin başlamasına yakın bir süre kala oyuncular magazin dünyasının gündeminde... En çok ismi konuşulandan biri de Ayça Ayşin Turan... Turan bugünkü açıklamasında "Biz profesyonel insanlarız işimizi yaptık” diyerek dizide hiç zorlanmadığını ve çok rahat olduğunu dile getirdi. Yaptığı açıklamayla gündeme gelen güzel oyuncu hakkındaki bilgiler de bu vesileyle araştırılmaya başlandı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

1.67 m boyunda olan güzel oyuncu 47 kg'dur. Göz rengi yeşil saç rengi ise kumraldır. Babası Tunusludur. İstanbul Üniversitesi Radio sinema Televizyon bölümünü okuyan güzel oyuncu 22 yaşında olmasına rağmen birçok dizide rol almıştır.

Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda almıştır. Oyuncu koçu ise Ferit Selçuk'tur. 2014 yılında karagül dizisinde Ada Şanverdi karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Özcan Deniz'in Sevimli Tehlikeli filminde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır. Bu film Ayça Ayşin Turan'ın ilk sinema başrolüdür.

DİZİLERİ:

2014 – Karagül – Ada Şanverdi

2011 – Dinle Sevgili – Gülfem

SİNEMA FİLMLERİ:

2015 – Sevimli ve Tehlikeli

OYNADIĞI DİĞER DİZİLER:

Asi

Affedilmeyen

Sonbahar

Hayal ve Gerçek