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  • Hakan: Muhafız'ın 2. sezon tanıtımında Cüneyt Arkın sürprizi

Hakan: Muhafız'ın 2. sezon tanıtımında Cüneyt Arkın sürprizi

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 2. sezon tanıtımı yayınlandı. Diziye usta oyuncu Cüneyt Arkın dahil oldu

26 Şubat 2019, Salı 15:13
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Hakan: Muhafız'ın 2. sezon tanıtımında Cüneyt Arkın sürprizi

Türkiye'de çekilen ilk Netflix Original yapımı olan Hakan: Muhafız, geçen yılın sonlarında yayınlanan ilk sezonu ile milyonlarca Netflix kullanıcısı tarafından keyifle izlenmişti. Dizinin bu yıl yayınlanacak ikinci sezonundan ilk fragman, sürpriz oyuncuyla birlikte yayınlandı.

Hakan: Muhafız'a Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın kadroya dahil oldu.

Dizinin ikinci sezon yayın tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

GÜÇLÜ KADROSUYLA SEYİRCİYLE BULUŞMUŞTU

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Hakan: Muhafız, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam yapımcılığında Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi güçlü oyuncu kadrosuyla 14 Aralık 2018'de seyircilerle buluşmuştu.

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