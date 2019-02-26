Türkiye'de çekilen ilk Netflix Original yapımı olan Hakan: Muhafız, geçen yılın sonlarında yayınlanan ilk sezonu ile milyonlarca Netflix kullanıcısı tarafından keyifle izlenmişti. Dizinin bu yıl yayınlanacak ikinci sezonundan ilk fragman, sürpriz oyuncuyla birlikte yayınlandı.

Hakan: Muhafız'a Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın kadroya dahil oldu.

Dizinin ikinci sezon yayın tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

GÜÇLÜ KADROSUYLA SEYİRCİYLE BULUŞMUŞTU

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Hakan: Muhafız, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam yapımcılığında Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur gibi güçlü oyuncu kadrosuyla 14 Aralık 2018'de seyircilerle buluşmuştu.