Hakan Peker çiftlikte yaşayacak

Hakan Peker konserden sonra da “Yakında Karabük Safranbolu’ya yerleşiyorum.

'KENDİME YENİ BİR HAYAT KURACAĞIM'

Çiftlikte yaşayacağım, hayvanlar ve doğa ile iç içe olup kendime yeni bir hayat kuracağım. Kapım herkese açık” dedi.

'ARKADAŞIZ, BİRBİRİMİZE DÖNEBİLİRİZ, BİR DAHA EVLENMEYİZ'

Hakan Peker 6 yıllık eşi Arzu Toprak'tan Kasım 2018'de boşanmıştı. Boşanmanın ardından eski eşiyle olan ilişkisi hakkında kafa karıştırıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak 'Arkadaşız' dedi, ikinci açıklamasında 'Birbirimize dönebiliriz' dedi ve en sonuncu açıklamasında da 'Bir daha da evlenmeyiz' dedi.

'KİMSE BENİ HATIRLAMASIN'

Hakan Peker daha önce de 'Ben öldükten sonra bütün şarkılarım silinsin. Unutulmak istiyorum. Kimse beni hatırlamasın." demişti.

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