Hakan Peker eş kriterini açıkladı: Uzun boylu esmer olsun
Hakan Peker 2012’de nikah masasına oturduğu ikinci eşi Arzu Öztoprak’tan 2018’de boşanmıştı.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
59 yaşındaki popçu, dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı. Karantina günlerinde ekonomik kriz yaşamadığını belirtip “Bir yıl çalışmasam da sorun olmaz” dedi.
Sonra ekledi:
“Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel hoş hanım ile iyi olur. Herkes korona testini yaptırsın, sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz.”
Hakan Peker, Arzu Öztoprak'tan 2 yıl önce boşanmıştı.
İlgili Haberler
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN