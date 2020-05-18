Hakan Peker eş kriterini açıkladı: Uzun boylu esmer olsun

59 yaşındaki popçu, dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı. Karantina günlerinde ekonomik kriz yaşamadığını belirtip “Bir yıl çalışmasam da sorun olmaz” dedi.

Sonra ekledi:

“Bekarlık iyi gidiyor. Yalnızlığa alıştım. Ama eş-dost vasıtası ile görücü usulü evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel hoş hanım ile iyi olur. Herkes korona testini yaptırsın, sosyal mesafeyi koruyarak flört edebiliriz.”

Hakan Peker, Arzu Öztoprak'tan 2 yıl önce boşanmıştı.





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