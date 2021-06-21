Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 60 yaşına gelmesine rağmen genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker (38), babasıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

'OĞLU DAHA BÜYÜK DURUYOR'

Hakan Peker ve oğlunun fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. Fotoğrafa sosyal medyada “Oğlu daha büyük duruyor”, “Arkadaş gibiler” yorumları yapıldı.