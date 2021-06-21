Hakan Peker'in oğluyla fotoğrafı olay oldu!
Yıllara meydan okuyan isimlerden olan ünlü şarkıcı Hakan Peker'in, oğluyla çekilen bir fotoğrafı olay oldu. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker'in paylaştığı fotoğrafa “Oğlu daha büyük duruyor" yorumları yapıldı.
21 Haziran 2021, Pazartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Hakan Peker, 60 yaşına gelmesine rağmen genç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hakan Peker'in oğlu Burak Peker (38), babasıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.
'OĞLU DAHA BÜYÜK DURUYOR'
Hakan Peker ve oğlunun fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. Fotoğrafa sosyal medyada “Oğlu daha büyük duruyor”, “Arkadaş gibiler” yorumları yapıldı.