Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş: Futbol konuşuyoruz Geçen haftalarda Murat Dalkılıç ile eğlenirken görüntülenen Serenay Aktaş bu hafta da Hakan Sabancı ile bir partiye katıldı. Oyuncu aşk iddialarına 'Arkadaşız, futbol konuşuyoruz' diyerek cevap verdi