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Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş yüzünü sakladı

Hakan Sabancı ile Zorlu PSM'den çıkan Serenay Aktaş objektifleri fark edince yüzünü çevirdi

03 Ekim 2019, Perşembe 08:17 Son Güncelleme:
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Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş yüzünü sakladı

Hakan Sabancı sıkı Galatasaraylı Serenay Aktaş’ı Aralık 2018’de Beşiktaş Vodane Park’taki localarında ağırlayınca aralarında aşk dedikosu çıkmıştı. En son Nisan 2018’de birlikte görülen Hakan Sabancı ile Serenay Aktaş önceki akşam Zincirlikuyu Zorlu PSM’de Cem Yılmaz’ın gösterisini izlediler.

'Bugün benim doğum günüm, biz sadece arkadaşız'

Flaşlar patlayınca özellikle Serenay Aktaş telaşlandı. Yüzünü sakladı, Hakan Sabancı’nın yanından ayrılmaya çalıştı. Sonra da “Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız” dedi. Hakan Sabancı da “Serenay ile aramızda aşk yok” diye konuştu.

Halil Kalmuk/ POSTA


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