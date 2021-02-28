Magazin Hakan Taşıyan'dan haber var

Hakan Taşıyan'dan haber var

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Hakan Taşıyan'dan haber var

Bir süredir hastanede tedavi gören Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken arkadaşı Hakan Yılmaz'dan açıklama geldi.

28 Şubat 2021, Pazar 23:29 Son Güncelleme:
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hastanede tedavi gören Sanatçı Hakan Taşıyan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu. Taşıyan’ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer almıştı:

"Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.

Hakan Taşıyan’ın sağlık durumu hakkında arkadaşı Hakan Yılmaz konuştu:

  • Belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor.
  • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil nakil bekliyor.
  • Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz.
  • Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı.

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