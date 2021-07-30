Magazin Hakan Ural canlı yayında duygusal anlar yaşadı: Ağrıma gidiyor

Hakan Ural canlı yayında duygusal anlar yaşadı: Ağrıma gidiyor

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Hakan Ural canlı yayında duygusal anlar yaşadı: Ağrıma gidiyor

Türkiye’nin birçok şehrinde çıkan orman yangınları herkesi kahretti. Tüm Türkiye, gelen bu felaket haberleriyle sarsıldı. Siyaset bilimcisi, yazar Süleyman Seyfi Öğün’ün konuyla ilgili kendisine yolladığı mesajı okuyan Hakan Ural, canlı yayında güçlükle konuşabildi.

30 Temmuz 2021, Cuma 13:26 Son Güncelleme:
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Kanal D'de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında duygu dolu anlar yaşandı. Hakan Ural, kendisine yollanan mesajın içeriğine yer verdi.

"UMUTSUZ OLMYACAĞIZ"

Bu ülke çok daha kötü günler gördü, bizim neslin babaları İkinci Dünya Savaşı’nın yokluk devirlerini yaşamış. Kararlılık ve duruşumuzu koruyacağız, umutsuz olmayacağız.

Mesajı okurken kelimelerini güçlükle bitiren Ural, “Yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür” şeklinde konuştu.


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