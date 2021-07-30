Hakan Ural canlı yayında duygusal anlar yaşadı: Ağrıma gidiyor

Kanal D'de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında duygu dolu anlar yaşandı. Hakan Ural, kendisine yollanan mesajın içeriğine yer verdi.

"UMUTSUZ OLMYACAĞIZ"

Bu ülke çok daha kötü günler gördü, bizim neslin babaları İkinci Dünya Savaşı’nın yokluk devirlerini yaşamış. Kararlılık ve duruşumuzu koruyacağız, umutsuz olmayacağız.

Mesajı okurken kelimelerini güçlükle bitiren Ural, “Yazık, ağrıma gidiyor, ülkeyi seven üzülür” şeklinde konuştu.



