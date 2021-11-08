“Hakan Ural neden yok?” sorusu bugün Kanal D’de Neler Oluyor Hayatta programını izlemek için ekran karşısına geçen izleyenlerin en çok sorduğu soru haline geldi. Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı konuya ilişkin açıklamada bulunurken, gözler Hakan Ural’ın sağlık durumuna çevrildi…

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Hakan Ural geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar" ifadelerini kullanmış ve neden ekranlarda olmadığı konusuna da açıklık getirmişti.

İlerleyen günlerde bir açıklama daha yapan Hakan Ural, sağlık durumuna dair son gelişmeleri aktararak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Ural paylaşımında, "Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiçbir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mâni olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" ifadelerine yer verdi.

HAKAN URAL İYİLEŞMEDİ Mİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Herkes Hakan Ural’ın Pazartesi günü yeniden ekranlarda olmasını beklerken, ünlü isimden yeni bir açıklama daha geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden manevi desteklerini istedi…