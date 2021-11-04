Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?
Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta programı ile izleyicinin karşısına çıkıyordu. Nur Tuğba Namlı ile gündemin nabzını tutan ünlü sunucunun birkaç gündür ekranlarda görünmemesi, ‘Hakan Ural neden yok, Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı?’ sorularına neden oldu…
04 Kasım 2021, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
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Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, samimi konuşmaları ve verdiği tepkiler ile televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri oldu. Ancak ünlü ismin birdenbire programa çıkmaması hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Hakan Ural neden yok? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı? İşte yanıtı…
HAKAN URAL NEDEN YOK?
Neler Oluyor Hayatta programının sevilen ismi Hakan Ural’ın ekranlarda görünmemesi hayranları arasında paniğe neden olurken, açıklama da yine Hakan Ural’ın kendisinden geldi. Hastalığı nedeniyle programa devam edemediğini belirten Ural, açıklamasıyla birlikte, Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’dan ayrıldı mı sorusuna da yanıt vermiş oldu.
İşte, Hakan Ural’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama;
"Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar"
HAKAN URAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğan Hakan Ural’ın babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır.
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmedi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı ve su satarak geçimini sağladı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti. Geldikten sonra ilk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Çiftin evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunmaktadır. Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri Hakan Ural sattı. Çift 1999 yılında boşandı.
Hakan Ural 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı daha vardır.
2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
HAKAN URAL'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Kehribar Oğuz Doğu 2016
- Can Tertip Yüzbaşı Yılmaz Arslan 2015
- Kod Adı: K.O.Z. Altan Çınar 2014
- Araf Zamanı Hakan 2012
- Kara Murat: Mora'nın Ateşi Yok 2011
- Kolpaçino Sırrı 2009
- İpsiz Recep Ahmet 2008
- Para=Dolar Cenker 2008
- Maskeli Beşler: Kıbrıs Faruk 2008
- Komedi Dükkanı Konuk Oyuncu 2008
- El Gibi Yiğit 2007
- Maskeli Beşler: Irak Dışişleri Bakanı 2006
- Nefes Nefese İlhan 2005
- Bir Yıldız Tutuldu Mozart Metin 2003
- Kardelen Yok 2002
- Yeni Hayat Cenker 2001
- Yapayalnız Yok 2001
- Savunma Faruk 2000
- Çember Salih 2000
- Nilgün Reha 1999
- Sibel Orhan 1998
- Gülüm Kanat 1997
- Böyle mi Olacaktı Ahmet Tanrıyar 1997
- Anlaşma Noktası Hakan 1997
- Şahin Kartal - Şahin 1996
- Kaldırım Çiçeği Murat 1996
- Irmakların Türküsü1995
- Zirvedekiler Yok 1994
- Duygular Ve Hayaller Yok 1994
- Senin İçin Bir Kadeh Levent 1993
- Barışta Savaşanlar Yok 1993
- Çıkmaz Hakan 1992
- Itri Itri 1991
- İki Yabancı Orhan 1990
- Çılgın Aşıklar Yok 1990
- Madde 438 Oktay 1990
- Alev Gibi Bir Kız Ahmet 1990
- Şeytanın Kurbanları Aydemir 1989
- Fotoğraflar Yorgo 1989
- Bir Aşk Yeter Yok 1989
- Bir Aşk Bin Günah Nasip 1989
- Tek Başına Konuk Oyuncu 1988
- Dört Köşe Dünya Metin 1988
- Belki Yarın Yok 1988
- Ateş Gibi/ Ilık Düşler Yok 1988
- Çember Yok 1987
- Yalnız Kadın Hakan 1987
- Ortak Hakan 1987
- Fare Kapanı Yok 1987
- Deniz Yok 1987
- Alışırım Metin 1987
- Alnımdaki Bıçak Yarası Halil 1987
- Mavi Yolculuk Selçuk 1986
PROGRAMLAR
Aramızda Kalmasın Sunucu 2016 TV8
Gel Konuşalım Sunucu 2017-2019 TV8
Survivor Panorama Sunucu 2018-2019 TV8
Neler Oluyor Hayatta Sunucu 2019- Kanal D