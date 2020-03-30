Magazin Hakan Ural yardımlarına koşmuştu: Barık ailesi yeni evinde

Hakan Ural yardımlarına koşmuştu: Barık ailesi yeni evinde

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Hakan Ural yardımlarına koşmuştu: Barık ailesi yeni evinde

Kanal D’de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Olur Hayatta” programında duygusal anlar yaşandı.

30 Mart 2020, Pazartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Adana’da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı. Evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlerine taşınan Barık Ailesi, Hakan Ural’a dualar eşliğinde teşekkür etti.

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