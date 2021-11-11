Magazin Hakan Ural'dan haber var!

Hakan Ural'dan haber var!

Magazin

Hakan Ural'dan haber var!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekrana çıkamıyor. Covid-19 nedeniyle tedavi gören Hakan Ural'dan güzel haber geldi.

11 Kasım 2021, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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Gördüğü tedavi sonrası bugün taburcu edilen Hakan Ural, güzel haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Arkadaşlar an itibarı ile hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese çok teşekkürler.


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