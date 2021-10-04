Magazin Hakan Ural'dan 'Ülkemizin yüzde 90’ı kıro' diyen Selçuk Ural’a tepki

Hakan Ural'dan 'Ülkemizin yüzde 90’ı kıro' diyen Selçuk Ural’a tepki

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Hakan Ural'dan 'Ülkemizin yüzde 90’ı kıro' diyen Selçuk Ural’a tepki

Şarkıcı Selçuk Ural'ın, arabesk müziğin usta isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in sevenlerini 'kültürsüz' ve 'kıro' olarak nitelendirmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında bugün, Selçuk Ural’ın açıklamalarına yer verildi. Hakan Ural programda “kıro” tartışmasına tepki gösterdi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 15:59 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında bugün, Selçuk Ural’ın açıklamalarına yer verildi.

'GEREKSİZ BİR AÇIKLAMA'

Hakan Ural programda “kıro” tartışmasına tepki gösterdi. Ural o sözlere yönelik “Talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama” ifadesini kullanarak “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi Arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek “Şarkıları çok kıymetli” ifadesini kullandı.

Hakan Ural, usta sanatçılar için “Halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor” dedi.

Ardından da “Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak” diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

TEPKİ ÇEKEN O SÖZLER

Selçuk Ural (76), yeni nesil sanatçıların sesleri ile değil zengin ve şöhret için şarkıcı olduklarını söyledi. “Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu” diyen Ural, ülkenin yüzde 90'ının kültürsüz ve kıro olduğunu savundu ve iki arabesk sanatçısını hedef aldı.

Ural, "Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro" dedi.


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