Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Covid-19'a yakalanan ve 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri dönen Ural şunları söyledi;

Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!

Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. ‘Tedbir amaçlı kalıyorum’ diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…

2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.

Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…







