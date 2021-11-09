Neler Oluyor Hayatta programının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açılamada 53 yaşındaki sunucu Hakan Ural’ın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Ural’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgilerin de yer aldığı açıklama ile “Hakan Ural programda neden yok?” soruları da yanıtını bulmuş oldu…

HAKAN URAL’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Neler Oluyor Hayatta programı ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısında çıkan Hakan Ural, geçtiğimiz haftadan bu yana programda yer almıyor. Ural ile sunan Nur Tuğba Namlı, programa devam ederken, ekran başına geçen Hakan Ural hayranları da büyük bir üzüntü yaşıyor.

Hakan Ural geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili arkadaşlar rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım sanırım ciddi soğuk almışım program devam ediyor @nurtugbaalgul ve destek olacak dostumuzu eminim yalnız bırakmazsınız ilk fırsatta buluşmak üzere selam sevgi saygılar" ifadelerini kullanmış ve neden ekranlarda olmadığı konusuna da açıklık getirmişti.

Herkes Hakan Ural’ın Pazartesi günü yeniden ekranlarda olmasını beklerken, ünlü isimden yeni bir açıklama daha geldi. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" diyerek sevenlerinden manevi desteklerini istedi…

HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK?

Hakan Ural’ın Neler Oluyor Hayatta programının yayınına hastalığı nedeniyle çıkamamasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama geldi.

Açıklamada, Hafta içi hergün Kanal D ekranlarında canlı yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine programa ara vermiştir.

Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural’ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir. Kamuoyuna yansıyan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

“Neler Oluyor Hayatta” programı Nur Tuğba Namlı’nın sunumuyla ve birbirinden kıymetli konuklarıyla hafta içi her gün yayınlanmaya devam etmektedir.” İfadelerine yer verildi…







