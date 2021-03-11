Hakan Yılmaz ve eşine darp davasında karar!

Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz, 6 Aralık 2017'de Etiler'deki bir otelin lobisinde darbedilmişti. Yaşanan olayın ardından Yılmaz çiftini darbeden Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına taraf avukatları katıldı.

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'CEVAP VERMEDİKÇE GALEYANA GELDİLER'

Duruşmada söz verilen Hakan Yılmaz ve eşinin avukatı, müvekkillerinin sanıkların hakaretlerine karşılık vermedikçe, sanıkların galeyana geldiğini söyleyerek, “Aynı zamanda olayı siyasallaştıran beyanlarda bulunmuşlardır. Kutsal değerleri de istismar etmişlerdir. Olaydan sonra müvekkillerimin kişisel haklarını zedeleyici paylaşımlar yapmışlardır” dedi. Sanık avukatları ise yaptıkları savunmalarda müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Denizhan Vural’ı, Hakan Yılmaz ve Elif Yılmaz’a karşı 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Erdal Gökçe ise Hakan Yılmaz’a karşı, 'basit yaralama' suçundan 5 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sanık Mahsar Algül ise 'hakaret' suçundan beraat etti. Ayrıca tüm sanıklar, 'tehdit' suçundan beraat etti. (Milliyet.com.tr/Damla Güler)

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