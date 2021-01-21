Hakan Yurtbaşı: Giyim sektöründe işler yoluna giriyor

Giyim firması sahibi Hakan Yurtbaşı, giyim sektörünün durumu hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu: Covid-19 virüsünün hayatımıza ilk girdiği dönemde herkes evine kapandı ve çoğu işletme kiralarını bile ödemekte zorlandı. Ancak şimdilerde durum, pandeminin ilk zamanlarına kıyasla daha iyiye gidiyor.

Yurtbaşı, pandemi ile beraber yurtdışından alışveriş yaparak ticaretini daha çok yurtdışı kaynaklardan yapan firmaların işlerinin eskisi gibi olmadığını belirtti.

Yurtbaşı, giyim sektörü olarak Covid-19 salgınının yalnızca Çin’i etkileyeceğini ve bu salgının Türkiye’ye kadar uzanacağını düşünemediklerini söyledi ve ekledi: Bu şekilde bir öngörüsüzlük tüm giyim sektörüne büyük zararlar verdi. Bunun sebebinin de çoğu firmanın ileriye dönük senetler, çekler vererek bulundukları duruma hazırlık yapacağım derken daha da borçlanmaları oldu.



