Ekonomi Hakan Yurtbaşı: Giyim sektöründe işler yoluna giriyor

Hakan Yurtbaşı: Giyim sektöründe işler yoluna giriyor

Ekonomi

Hakan Yurtbaşı: Giyim sektöründe işler yoluna giriyor

Covid-19 virüsünün hayatımıza girmesiyle beraber birçok sektör sıkıntıya girdi. Sektör temsilcileri pandeminin ilk dönemlerine oranla işlerin düzelmeye başladığına dikkat çekti.

21 Ocak 2021, Perşembe 22:29 Son Güncelleme:
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Giyim firması sahibi Hakan Yurtbaşı, giyim sektörünün durumu hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu: Covid-19 virüsünün hayatımıza ilk girdiği dönemde herkes evine kapandı ve çoğu işletme kiralarını bile ödemekte zorlandı. Ancak şimdilerde durum, pandeminin ilk zamanlarına kıyasla daha iyiye gidiyor. 

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Yurtbaşı, pandemi ile beraber yurtdışından alışveriş yaparak ticaretini daha çok yurtdışı kaynaklardan yapan firmaların işlerinin eskisi gibi olmadığını belirtti. 

Yurtbaşı, giyim sektörü olarak Covid-19 salgınının yalnızca Çin’i etkileyeceğini ve bu salgının Türkiye’ye kadar uzanacağını düşünemediklerini söyledi ve ekledi: Bu şekilde bir öngörüsüzlük tüm giyim sektörüne büyük zararlar verdi. Bunun sebebinin de çoğu firmanın ileriye dönük senetler, çekler vererek bulundukları duruma hazırlık yapacağım derken daha da borçlanmaları oldu. 


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