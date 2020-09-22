Hakem heyetinden özel okullar için emsal 'iade' kararı

Özel okullarda, Katma Değer Vergisi (KDV) tutarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından erken kayıt yapan veliler para iadesi, yeni kayıt yaptıracak olanlar ise indirim beklerken bazı okulların buna yanaşmadığı yönünde şikayetler artmıştı. Tüketici hakem heyetinden koronavirüs sürecinde ‘özel okul ücretinin iadesi’ yönünde ilk karar çıktı. Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, 9 bin liralık özel okul ücretinin iadesini isteyen bir velinin talebini kısmen kabul ederek, pandemi döneminde okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi. Heyetin gerekçeli kararında, sözleşme içeriğinde tarafların yükümlüğü konusunda ‘mücbir sebep’ maddesi bulunmadığından genel hükümler çerçevesinde karar verildiği belirtildi.

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Özel okullarla yapılan sözleşmede esas unsurun yüz yüze eğitim olduğunu ve uzaktan eğitimle durumun telafi edilemeyeceğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Eğitim verilmediği için, o paranın iadesi gerekiyordu ve Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti’nden de iade kararı çıktı. Tüketici, özel okul ücretleri birbirinden farklı olduğu için 10 bin 390 liraya kadar hakem heyetine, 10 bin 390 liradan sonra ise tüketici mahkemesine gidip bu bedelin iadesini isteyebilir” dedi.







