Hürriyet yazarı Tahir Kum, köşe yazısında TFF-MHK iş birliğiyle yapılan hakem operasyonuna dair bilinmeyenleri anlattı. Kararın 2021 Ekim ayında alındığını ve sürecin, o dönem MHK Başkanı olan Serdar Tatlı'nın istifasıyla sonuçlandığını yazan Tahir Kum, çarpıcı bilgiler verdi. İşte yazıdan önce çıkanlar...
Futbol Hakem operasyonunun perde arkası! 'Bu liste Ferhat Gündoğdu'ya hazır geldi! Gizli zirve...'
"Bu acele niye?"
Merak edilen iki soru var: 1-) Bu listeyi kim yaptı? 2-) Bunu kim istedi? Tamam, listeyi hazırlayan ve imzalayan belli de, bunu onlardan (MHK) isteyen kim ya da kimler? Asıl konu bu. Bir diğer can alıcı soru da şu; peki bu acele niye?
"Altında başka şeyler aranır"
Eğer bu iş Gündoğdu’nun dediği gibi ‘dört aylık bir çalışmanın ürünü olan bir proje olsaydı’ ki, değil; bu, böyle lig devam ederken değil, sezonun sonunda veya başında hayata geçirilirdi.
Siz; en sorumlu ağız olarak (MHK Başkanı) kalkıp, “Bir gün dahi bekleyemeye tahammülümüz yoktu” derseniz de, insanlar doğal olarak bunun altında daha farklı şeyler arar. Bu ‘şok operasyonun sebebi’ öyle dediğiniz gibi performans, ilerleyen yaş, kendilerini MHK’dan üstün görme vs sebepler olamaz. Kalan haftalarda maçlarda görev vermezsin olur biter.
"Neye geç kalınıyor?"
Acelecilik, telaş, panik bir şeye geç kalma durumunda olur, projede değil. Ne için geç kalmama ‘mesajı’ tam kestiremedim. Kusura bakma başkan ama, söylediğiniz hiçbir şey birbirini tutmuyor, hepsi kendi için de bir çelişki. Bu da zaten gerekçelerin ‘gerçek’ olmadığını ele veren en önemli belge.
"Liste ona hazır geldi"
Şimdi gelelim Ferhat Gündoğdu’nun “Bu tamamen benim operasyonum, burada kimsenin dahli yok ve bu iş dört aylık bir çalışmanın eseri” sözüne... Sayın başkan buna belki milleti inandırırsınız ama beni inandırmanız mümkün değil. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyip devam edeyim; bu size hazır gelen bir liste.
"Her şeyden haberdarlar"
Dikkat ettiniz mi, kulüplerimizin özellikle sayın Ahmet Ağaoğlu’un bu işin sadece ‘zamanlama’ kısmına tepki göstermelerini. İşin ‘esasını’ uygun bulup, ‘usulde’ hata olduğunu söylemeleri dikkatinizi çekmedi mi? Çünkü fikir babaları ve mimarlar onlardan da ondan!
"Gizli zirvede karar alındı"
Bu sezonun 8. haftasının ardından 7 Ekim 2021 günü Swiss Otel’de gerçekleşen gizli bir zirve oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 1.Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın, arabalarına aldıkları MHK Başkanı Serdar Tatlı ile Riva’dan Swiss Otel’in yolunu tutması. Otelde bekleyen isimler; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Saat 13.30’da başlayıp 3 saat süren toplantı.
"Nihat Özdemir, Serdar Tatlı'nın gitmesine engel oldu"
Özellikle Rizespor-Galatasaray maçından dolayı isyanlarda olan Tahir Kıran’ın ağır söylemleriyle gerginleşen zirvede Serdar Tatlı’nın “Ben bu ortamda artık durmam” diye ayağa kalkıp kapıya yönelmesi ve TFF Başkanı tarafından kolundan tutularak sakinleştirilmesi. Ardından Ahmet Ağaoğlu’nun Halis Özkahya konusundaki isyanı.... Ve orada bulunan kulüp başkanlarının “Artık düğmeye basma vakti geldi” diyerek, gitmesini istedikleri hakemlerin isimlerinin listesini vermeleri. Ve kayda geçirilmesini istemeleri. Serdar Tatlı’nın da otele ait o not defterine başkanların taleplerini madde madde yazması.
"Aba altından sopa gösterildi"
Cüneyt Çakır’ın ilk sıraya yazıldığı, sonrasında sırayla Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen, Hüseyin Göçek, Yaşar Kemal Uğurlu, Fırat Aydınus, Özgür Yankaya, Halis Özkahya ve Mustafa Öğretmenoğlu isimlerinin yer alığı kara liste o gün yazıldı. Sonrası bazı kulüplerin “Gereği yapılmazsa” diyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na aba altından sopa göstermesi...
Sonrası Galatasaray’ın hakem isyanının birinci sırada yer aldığı Riva’daki zirveye Serdar Tatlı’nın çağrılmasına rağmen toplantıya alınmaması. Tam 4 saat bekletilmesi. Buna isyan eden Tatlı’nın “Yeter” diyerek ertesi günü istifasını göndermesi....
"Fikir babası Gündoğdu değil"
Ezcümle 8 Mart’ta hayata geçen listenin mimarı (fikir babası) Ferhat Gündoğdu’nun dediği gibi kendisi ve MHK’sı değildir. Bir diğer önemli konu da, ileride yapılacak olan operasyonu kimin öne çektiği konusudur. Ve bir başka merak konusu da; ilk listede olan Yaşar Kemal Uğurlu’nun nasıl liste dışı kalmasıdır.
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