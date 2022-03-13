Hürriyet yazarı Tahir Kum, köşe yazısında TFF-MHK iş birliğiyle yapılan hakem operasyonuna dair bilinmeyenleri anlattı. Kararın 2021 Ekim ayında alındığını ve sürecin, o dönem MHK Başkanı olan Serdar Tatlı'nın istifasıyla sonuçlandığını yazan Tahir Kum, çarpıcı bilgiler verdi. İşte yazıdan önce çıkanlar...