Hakemler neden VAR yokmuş gibi davranıyor? İşte sebebi...

Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke, "MHK'nın puanlama sistemi hakemlerin ayarını bozdu" başlıklı yazısında şunları söyledi:

Bir müsabakada 4-5 tane siyah-beyaz yanlış oluyorsa, bir hakem iki gol ve 2-3 kırmızı kart hatası yapıyorsa, o maçın kaderine doğrudan tesir etmiş demektir. Rize’nin birinci, Galatasaray’ın üçüncü golleri öncesi net fauller var. VAR’ın kesinlikle monitöre davet etmesi gerek. Ama MHK’nın son dönemde uygulamaya koyduğu puanlama sistemi hakemlerin ayarlarını bozmuş gibi. Monitöre gidilen her durumda iki hakemden birine eksi puan yazılması akıl dışı. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmeli.

Meleke daha sonra Twitter hesabından attığı tweet'te "MHK, monitöre gidilen bir pozisyonda karar aynı kalırsa VAR'a, karar değişirse hakeme "eksi 0,5 puan" yazıyormuş. Son haftalarda hakemlerin VAR yokmuşçasına maç yönetmesinin sebebi bu olabilir." dedi.



