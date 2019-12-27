Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinin ardından ültimatom verircesine TFF ve MHK'dan VAR kayıtlarının açıklanmasını istemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray da bu minvalde açıklamalar yapmıştı.

Büyük takımların hakem hataları konusunda ağız birliği yapması, yöneticilerin sert açıklamaları ve taraftarların yoğun tepkileri sonucu hakemler, üzerlerinde büyük baskı hissetmeye başladı.

Başta Fenerbahçe-Beşiktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan olmak üzere tüm hakemlerin MHK'ya başvuru yaptığı ortaya çıktı.

"Var kayıtları Riva'da dinlensin"

Milliyet'te yer alan habere göre Süper Lig’de görev yapan hakemler, Merkez Hakem Kurulu ile gerçekleşen görüşmede TFF’nin de uygun görmesi halinde isteyen kulüp yöneticisinin Riva’ya gelerek VAR kayıtlarını dinlemesi önerisini gündeme getirdi.

Hakemler, "VAR kayıtları konusunda çok rahat olduklarını bildiren hakemlerin, “Her büyük maçtan sonra kulüpler, VAR kayıtlarının paylaşılmasını istiyor. IFAB ve VAR protokolüne göre kayıtlar açıklanamıyor ama Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK uygun görürse kulüp yöneticileri istedikleri maçın kayıtlarını Riva’ya gelerek dinleyebilir. Bizim kayıtlarla ilgili hiçbir çekincemiz yok. Fakat bizler kurallar gereği medyaya açıklama yapamıyoruz. Süper Lig’de bu uygulama hayata geçirilirse hem bizler zor durumda kalmaktan kurtuluruz hem de kulüpler pozisyonlarla ilgili tüm diyaloglara ulaşabilirler" şeklinde ortak fikir bildirdi.