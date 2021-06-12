Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu!
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel'in cansız bedeni evinde bulundu.
12 Haziran 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.