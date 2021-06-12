Türkiye Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu!

Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu!

Türkiye

Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu!

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel'in cansız bedeni evinde bulundu.

12 Haziran 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Demirel'in cansız bedeni, bu sabah yakınları tarafından bulundu.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaparken tedavi gördüğü diyabet ve böbrek hastalığı nedeniyle idari izin aldığı belirtilen Demirel'in kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Hakim Demirel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Ne sözlük ama
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Engelliler için daha çok erişim
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Babalar Günü bu hafta mı, ne zaman? İşte 2021 Babalar Günü tarihi