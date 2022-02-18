Magazin Hakim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak?

Hakim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak?

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Hakim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hakim dizisi ne zaman yayınlanacak?

Hakim dizisi ATV’de yayınlanan ilk fragmanı ile dizi severlerin dikkatini çekmeye başardı. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde yer aldığı dizinin yayın tarihi ise büyük merak konusu oldu. Peki, Hakim dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ATV’nin yeni dizisi Hakim hakkında merak edilen detaylar…

18 Şubat 2022, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Limon Film imzasını taşıyan Hakim Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Oğlu suça karışan hakim bir babanın yaşadıklarını ekranlara yansıtan Hakim dizisinde Erdal Beşikçioğlu’nun yanı sıra genç oyuncular da yer alacak…

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç’un oturduğu ve senaryosu Yılmaz Şahin’in kaleminden çıkan Hakim dizisinde, başrolde yer alan Erdal Beşikçioğlu, hayatını adalete adamış bir hakimdir. Bir gün oğlu, aracı ile bir motosikletliye çarparak ölümüne neden olur. O andan sonra yaşananlar ise sadece oğlunun değil hakim beyin de yaşamını alt üst eder. Hakim bey yıllarca uğrana her şeye göğüs gerdiği adalete oğlunu teslim mi edecektir, yoksa canından çok sevdiği oğlunu korumak için adaleti göz ardı mı edecektir?

HAKİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu yer alırken, dizide yer alması beklenen isimler şu an için şöyle;

  • Ebru Özkan,
  • İlayda Alişan,
  • Burak Dakak.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında ilk fragmanın yayınlanmasıyla heyecan uyandıran ve sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasına giren Hakim dizisinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz net bir tarih açıklaması yapılmadı. Dizinin yakın zaman içinde seyirci ile buluşması bekleniyor.

 

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