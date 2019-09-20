Hakim karşısına kafeste getirdiler
Rusya'da görülen bir cinayet davası şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yargılanan kişi hakim karşısına kafesin içinde getirildi...
Rusya’da 14 yıl önce kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Anastasia Alexeenko’nun kesik başı bulunmuştu. Anastasia’nın izine 80 yaşındaki kasaplık yapan Sofia Zhukova’nın evinde rastlandı. Zhukova, küçük kızı kaçırıp 3 hafta işkence ettikten sonra öldürmekle suçlanıyor.
4 ayrı cinayetin şüphelisi olduğu ve cesetleri yediği düşünülen Zhukova, önceki gün hakim karşısında kafesin içinde çıkarıldı.