Hakim ve savcı alımı ne zaman 2021? Bu yıl ne kadar hakim ve savcı alınacak?
Hakim ve savcı alımının ne zaman olacağına dair merak devam ederken, konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı’ndan geldi. Bakan Gül, hakim ve savcı alımı tarihinin yanı sıra bu yıl ne kadar hakim ve savcı alınacağını da açıkladı…
07 Temmuz 2021, Çarşamba 15:16 Son Güncelleme:
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Hukuk fakültesi mezunu pek çok kişi hakim ve savcı alımına dair gelişmeleri yakında takip ediyor. Hakim ve savcı alımı tarihlerinin yanı sıra en çok araştırılan konulardan biri de bu yıl ne kadar hakim ve savcı alınacağı oldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, merakla beklenen konuya açıklık getirdi…
HAKİM VE SAVCI ALIMI NE ZAMAN 2021?
Hakim ve savcı alımının ne zaman olacağına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katılan Bakan Gül, "Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili başka bir detay bulunmazken, yaşanan gelişmeleri ileriki dönemlerde haberimizde bulabilirsiniz.