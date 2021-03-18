Türkiye Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Mart 2021, Perşembe 02:16 Son Güncelleme:
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Buna göre, 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayı, 12 Mart'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

AA

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