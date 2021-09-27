Hakim ve savcılar kura çekimi, 27 Eylül Pazartesi saat 13.30’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile İdari Yargı hâkim adaylarının katıldığı kura çekiminin sonuçları da pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Hakim ve savcılar atama sonuçları isim listesine ilişkin detaylar…

HAKİM VE SAVCILAR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura çekimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hakim ve savcılar atama sonuçları isim listesinin sonrasında ise adaylik.adalet.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

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