Hakimden ibretlik karar! Bu ceza tüm kadınlar için...
İstanbul'da mahkeme, eski sevgilisini 4 el ateş ederek yaralayan adamı indirimsiz 18 yıl hapse çarptırdı. Duruşmaya hakimin “Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece dışarı çıkma hakkına zarar vermiş oldun. İçeride, bunun toplumda nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün” sözleri damga vurdu.
10 Aralık 2021, Cuma 08:37 Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da geçen yıl Buse Güler’i silahla yaralayan Cemal Albayrak, “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüsten” 18 yıla çarptırıldı. “Pişmanım” diyen sanık Albayrak’a, Mahkeme Başkanı Utku Ercan’ın cevabı anlamlıydı: “Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece dışarı çıkma hakkına da zarar verdin. İçeride olduğun sürede bunların toplum üzerinde yarattığı etkiyi düşün ve pişmanlığını gözden geçir.”
BAŞKALARINA İBRET OLSUN
Duruşma çıkışı Buse Güler, “Çok şükür” diyerek annesine sarıldı ve mutluluğunu paylaştı. Güler’in avukatı ise “Umuyorum bu karar, saplantılı düşüncelere sahip olanlara ibret olur” diye konuştu. Hakim Utku Ercan daha önce de trafikte bir genci bıçaklayan sanığa 6 yıl vermiş ve “Trafikte her tartışmada bıçaklama olursa ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya bas, git. Bu da sana ders olsun” demişti.
'ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN'
Buse Güler, duruşma sonrası ellerini havaya kaldırıp şükretti. Cemal Albayrak 21 Mart 2020’de 5 yıllık bir ilişki sonrası kendisinden ayrılan Buse’yi hastane önünde vurmuştu.