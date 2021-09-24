Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları, koronavirüs nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiş ve Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile haziran ayı içerisinde gerçekleşmişti. Zaman ilerledikçe heyecanı artan adaylar, Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarında son duruma ilişkin arama yoğunluğunu artırdı. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer yandan Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.

ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;