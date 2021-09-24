Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarında son durum
Hakimlik mülakat sonuçları, sözlü sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden yaklaşık üç aylık bir zaman geçmesinin ardından adaylar sık sık “Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” araştırması yapmaya başladı. İşte, Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarında son durum…
24 Eylül 2021, Cuma 15:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları, koronavirüs nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiş ve Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile haziran ayı içerisinde gerçekleşmişti. Zaman ilerledikçe heyecanı artan adaylar, Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçlarında son duruma ilişkin arama yoğunluğunu artırdı. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…
HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer yandan Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.
Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.
ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
- Türk vatandaşı olmak,
- Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
- İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
- Kamu haklarından yasaklı olmamak,
- Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
- Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
- Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
- Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
- Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.