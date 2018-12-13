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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

13 Aralık 2018, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca’da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

 Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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