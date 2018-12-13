Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca’da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.