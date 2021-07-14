Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit edilmişti! Son dakika gelişmesi…
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adliye'ye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.
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