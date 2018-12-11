Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.12.2018 günü ilimiz merkez Eski Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 adet Biksi mühimmatı, 12 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 adet EYP düzeneği ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

HAKKARİ (İHA)