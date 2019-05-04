Hakkari sınır bölgesinden acı haber! Şehitlerimiz var

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden birinin Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.

Yaşanan acı olay, şehit askerin ailesine yaşadıkları İscehisar ilçesine bağlı Çalışırlar köyünde büyük üzüntü yaşattı. İlçe Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığı'ndan yetkililerin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri köye ulaşarak acı haberi Akkuş ailesine iletti. Şehit Piyade Er Servet Akkuş'un 2 yıl önce göreve başladığı bildirildi.

KONYA'YA İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Hakkari'deki üs bölgesine, Irak’ın kuzeyinden teröristler tarafından yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Sınır bölgesindeki bir üsse bugün PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldı. Teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi'ndeki baba ocağına askeri yetkililer gitti. Evde bulunan anne Gönül ve baba Memiş Barış'a acı haber verildi.

Şehit Ethem Barış'ın nişanlı olduğu Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

İHA