Türkiye Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Hakkari Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 17:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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