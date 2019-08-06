Hakkari-Van Karayolu'nda EYP'li tuzak imha edildi

Hakkari-Van Karayolu'nda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi

06 Ağustos 2019, Salı 23:52
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Hakkari-Van Karayolu'nda EYP'li tuzak imha edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari-Van Karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir.

Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

HAKKARİ (İHA)

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