Türkiye Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Türkiye

Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.  

Mehmet ÖZKAN/DHA

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