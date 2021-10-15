Türkiye Hakkari ve Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Hakkari ve Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugün Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

15 Ekim 2021, Cuma 20:56 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri’nin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari’de 1, Şırnak’ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

DHA

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