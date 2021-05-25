Türkiye Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Türkiye

Hakkari'de 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

25 Mayıs 2021, Salı 02:14 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, narkotik köpek 'Tipi' yardımıyla eroinin saklandığı ilçe merkezine yakın dere yağında arama yaptı.

Aramada dere yatağına gizlenen 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)

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