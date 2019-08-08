Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari’de düzenlenen hava destekli operasyonda, PKK’lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "Hakkari bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi. DHA