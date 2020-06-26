Türkiye Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Haziran 2020, Cuma 23:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

DHA

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