İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 24 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında yaptığı yol uygulamasında yüklü miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. 5 bin 307 kurusıkı tabanca ile 3 bin 460 paket sigara, 96 kilo çay, 176 litre akaryakıt ve 9 bin 980 kilo gümrük kaçağı gıda malzemesine el kondu.

Kaçak malzemelerle ilgili 8 kişi hakkında işlem yapılırken, kurusıkı tabancalarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğer 2 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

DHA