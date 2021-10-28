Hakkari'de askeri araç kazası! 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu açıkladı.
28 Ekim 2021, Perşembe 08:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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