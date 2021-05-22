Hakkari’de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele sürüyor

Ülke genelinde sıcak hava etkisini arttırken, Hakkari’nin yüksek kesimlerinde hala karla mücadele sürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.

DHA