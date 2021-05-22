Türkiye Hakkari’de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele sürüyor

Hakkari’de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele sürüyor

Türkiye

Hakkari’de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, mayıs ayının sonlarında dahi karla, yoğun mücadele sürüyor. Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesinde ekipler iş makineleri ile yolun açılması için çalışıyor.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Ülke genelinde sıcak hava etkisini arttırken, Hakkari’nin yüksek kesimlerinde hala karla mücadele sürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.

DHA

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