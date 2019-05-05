Yüksekova ilçesine Mezarlık Mahallesi’nde yaşayan Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13) isimli iki kuzenden uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının yaptığı ardamalarda kuzenlerin giysileri mahallenin arka tarafındaki kar sularından oluşan göletin kenarında bulundu. Ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu İtfaiye ve Afad ekiplerine bildirdi.

1,5 SAAT SONUNDA BULUNDULAR

Olay yerine gelen itfaiye ve Afad ekipleri, göletin çamurlu suyunda çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler tarafından çıkarılan kuzenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Oğuz ve Doğan Güzel’in cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi. Hastane’ye gelen iki kuzenin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



