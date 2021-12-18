Türkiye Hakkari’de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Türkiye

Hakkari’de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde toplam 190 adet av tüfeği ele geçirildi.

18 Aralık 2021, Cumartesi 20:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Aralık 2021 günü ilimiz Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 12 çuval içerisinde toplamda 160 adet ruhsatsız av tüfeği, 158 adet av tüfeği namlu uzatıcısı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Ayrıca 18 Aralık 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde 1 şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda 30 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Mümkünse...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Yüksek büyüme ile güçlükler aşılabilir mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emniyet Müdürlüğü pazar günü trafiğe kapatılacak yolları açıkladı