Hakkari’de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Aralık 2021 günü ilimiz Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 12 çuval içerisinde toplamda 160 adet ruhsatsız av tüfeği, 158 adet av tüfeği namlu uzatıcısı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Ayrıca 18 Aralık 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde 1 şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda 30 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İHA